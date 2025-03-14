KurseKategorien
PFX: PhenixFIN Corporation

48.13 USD 0.18 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PFX hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.13 bis zu einem Hoch von 48.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die PhenixFIN Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFX News

Tagesspanne
48.13 48.22
Jahresspanne
46.00 57.40
Vorheriger Schlusskurs
47.95
Eröffnung
48.22
Bid
48.13
Ask
48.43
Tief
48.13
Hoch
48.22
Volumen
2
Tagesänderung
0.38%
Monatsänderung
0.61%
6-Monatsänderung
-9.27%
Jahresänderung
1.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K