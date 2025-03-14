Währungen / PFX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PFX: PhenixFIN Corporation
48.13 USD 0.18 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PFX hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.13 bis zu einem Hoch von 48.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die PhenixFIN Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFX News
- PhenixFIN: Direktor Robinson kauft Aktien im Wert von über 6.200 $
- PhenixFIN director Robinson buys shares worth $6.2k
- PhenixFIN-Direktor Robinson kauft Aktien im Wert von 12.593 $
- PhenixFIN director Robinson buys shares worth $12,593
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- Phenixfin earnings missed by $1.57, revenue fell short of estimates
- PhenixFIN (PFX) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Yield Hunting Part 24: PhenixFIN And Its Baby Bond PFXNZ
- Lorber David a, PhenixFIN CEO, buys $48k in PFX stock
- AM Best affirms credit ratings of PhenixFIN Corp’s insurance subsidiaries
Tagesspanne
48.13 48.22
Jahresspanne
46.00 57.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.95
- Eröffnung
- 48.22
- Bid
- 48.13
- Ask
- 48.43
- Tief
- 48.13
- Hoch
- 48.22
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- 0.61%
- 6-Monatsänderung
- -9.27%
- Jahresänderung
- 1.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K