QuotazioniSezioni
Valute / PFX
Tornare a Azioni

PFX: PhenixFIN Corporation

48.13 USD 0.18 (0.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PFX ha avuto una variazione del 0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.13 e ad un massimo di 48.22.

Segui le dinamiche di PhenixFIN Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFX News

Intervallo Giornaliero
48.13 48.22
Intervallo Annuale
46.00 57.40
Chiusura Precedente
47.95
Apertura
48.22
Bid
48.13
Ask
48.43
Minimo
48.13
Massimo
48.22
Volume
2
Variazione giornaliera
0.38%
Variazione Mensile
0.61%
Variazione Semestrale
-9.27%
Variazione Annuale
1.73%
21 settembre, domenica