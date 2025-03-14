Valute / PFX
PFX: PhenixFIN Corporation
48.13 USD 0.18 (0.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PFX ha avuto una variazione del 0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.13 e ad un massimo di 48.22.
Segui le dinamiche di PhenixFIN Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
48.13 48.22
Intervallo Annuale
46.00 57.40
- Chiusura Precedente
- 47.95
- Apertura
- 48.22
- Bid
- 48.13
- Ask
- 48.43
- Minimo
- 48.13
- Massimo
- 48.22
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.38%
- Variazione Mensile
- 0.61%
- Variazione Semestrale
- -9.27%
- Variazione Annuale
- 1.73%
21 settembre, domenica