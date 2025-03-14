Devises / PFX
PFX: PhenixFIN Corporation
48.13 USD 0.18 (0.38%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PFX a changé de 0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.13 et à un maximum de 48.22.
Suivez la dynamique PhenixFIN Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- PhenixFIN director Robinson buys shares worth $6.2k
- Le directeur de PhenixFIN, Robinson, achète des actions d’une valeur de 12.593€
- PhenixFIN director Robinson buys shares worth $12,593
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- Phenixfin earnings missed by $1.57, revenue fell short of estimates
- PhenixFIN (PFX) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Yield Hunting Part 24: PhenixFIN And Its Baby Bond PFXNZ
- Lorber David a, PhenixFIN CEO, buys $48k in PFX stock
- AM Best affirms credit ratings of PhenixFIN Corp’s insurance subsidiaries
Range quotidien
48.13 48.22
Range Annuel
46.00 57.40
- Clôture Précédente
- 47.95
- Ouverture
- 48.22
- Bid
- 48.13
- Ask
- 48.43
- Plus Bas
- 48.13
- Plus Haut
- 48.22
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.38%
- Changement Mensuel
- 0.61%
- Changement à 6 Mois
- -9.27%
- Changement Annuel
- 1.73%
20 septembre, samedi