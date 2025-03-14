Валюты / PFX
PFX: PhenixFIN Corporation
48.13 USD 0.18 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PFX за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.13, а максимальная — 48.22.
Следите за динамикой PhenixFIN Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PFX
- PhenixFIN director Robinson buys shares worth $12,593
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- Phenixfin earnings missed by $1.57, revenue fell short of estimates
- PhenixFIN (PFX) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Yield Hunting Part 24: PhenixFIN And Its Baby Bond PFXNZ
- Lorber David a, PhenixFIN CEO, buys $48k in PFX stock
- AM Best affirms credit ratings of PhenixFIN Corp’s insurance subsidiaries
Дневной диапазон
48.13 48.22
Годовой диапазон
46.00 57.40
- Предыдущее закрытие
- 47.95
- Open
- 48.22
- Bid
- 48.13
- Ask
- 48.43
- Low
- 48.13
- High
- 48.22
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- 0.61%
- 6-месячное изменение
- -9.27%
- Годовое изменение
- 1.73%
