КотировкиРазделы
Валюты / PFX
Назад в Рынок акций США

PFX: PhenixFIN Corporation

48.13 USD 0.18 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PFX за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.13, а максимальная — 48.22.

Следите за динамикой PhenixFIN Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PFX

Дневной диапазон
48.13 48.22
Годовой диапазон
46.00 57.40
Предыдущее закрытие
47.95
Open
48.22
Bid
48.13
Ask
48.43
Low
48.13
High
48.22
Объем
2
Дневное изменение
0.38%
Месячное изменение
0.61%
6-месячное изменение
-9.27%
Годовое изменение
1.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.