PEPG: PepGen Inc
2.05 USD 0.18 (9.63%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PEPGの今日の為替レートは、9.63%変化しました。日中、通貨は1あたり1.85の安値と2.15の高値で取引されました。
PepGen Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.85 2.15
1年のレンジ
0.89 9.94
- 以前の終値
- 1.87
- 始値
- 1.90
- 買値
- 2.05
- 買値
- 2.35
- 安値
- 1.85
- 高値
- 2.15
- 出来高
- 1.498 K
- 1日の変化
- 9.63%
- 1ヶ月の変化
- 75.21%
- 6ヶ月の変化
- 44.37%
- 1年の変化
- -76.38%
