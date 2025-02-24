Devises / PEPG
PEPG: PepGen Inc
1.88 USD 0.17 (8.29%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PEPG a changé de -8.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.82 et à un maximum de 2.16.
Suivez la dynamique PepGen Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PEPG Nouvelles
- PepGen Inc. Class Action: Levi & Korsinsky Reminds PepGen Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of August 8, 2025 - PEPG
- PepGen Inc. Sued for Securities Law Violations - Contact Levi & Korsinsky Before August 8, 2025 to Discuss Your Rights - PEPG
- Levi & Korsinsky Reminds Shareholders of a Lead Plaintiff Deadline of August 8, 2025 in PepGen Inc. Lawsuit - PEPG
- Shareholders who lost money on PepGen Inc. (NASDAQ: PEPG) Should Contact Wolf Haldenstein
- H.C. Wainwright cuts PepGen stock price target to $8, keeps Buy rating
- PepGen Abandons Duchenne Program, Shifts Spotlight To Another Rare Disease Candidate - PepGen (NASDAQ:PEPG)
- PepGen to Focus on Development of Promising DM1 Program Following 10 mg/kg PGN-EDO51 Update
- PepGen appoints new CTO to advance therapies
- RNA Biotechs: Current State And Outlook
- The Risk/Reward Of Avidity Biosciences And Its 2 Promising Programs (NASDAQ:RNA)
- PepGen To Voluntarily Pause Mid-Stage Duchenne Muscular Dystrophy Study, Stock Falls - PepGen (NASDAQ:PEPG)
- Why PepGen (PEPG) Stock Is Skyrocketing Today - PepGen (NASDAQ:PEPG)
Range quotidien
1.82 2.16
Range Annuel
0.89 9.94
- Clôture Précédente
- 2.05
- Ouverture
- 2.15
- Bid
- 1.88
- Ask
- 2.18
- Plus Bas
- 1.82
- Plus Haut
- 2.16
- Volume
- 901
- Changement quotidien
- -8.29%
- Changement Mensuel
- 60.68%
- Changement à 6 Mois
- 32.39%
- Changement Annuel
- -78.34%
20 septembre, samedi