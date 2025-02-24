Валюты / PEPG
PEPG: PepGen Inc
1.94 USD 0.35 (22.01%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PEPG за сегодня изменился на 22.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.60, а максимальная — 2.10.
Следите за динамикой PepGen Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PEPG
- PepGen Inc. Class Action: Levi & Korsinsky Reminds PepGen Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of August 8, 2025 - PEPG
- Levi & Korsinsky Reminds Shareholders of a Lead Plaintiff Deadline of August 8, 2025 in PepGen Inc. Lawsuit - PEPG
- H.C. Wainwright cuts PepGen stock price target to $8, keeps Buy rating
- PepGen Abandons Duchenne Program, Shifts Spotlight To Another Rare Disease Candidate - PepGen (NASDAQ:PEPG)
- PepGen to Focus on Development of Promising DM1 Program Following 10 mg/kg PGN-EDO51 Update
- PepGen appoints new CTO to advance therapies
- RNA Biotechs: Current State And Outlook
- The Risk/Reward Of Avidity Biosciences And Its 2 Promising Programs (NASDAQ:RNA)
- PepGen To Voluntarily Pause Mid-Stage Duchenne Muscular Dystrophy Study, Stock Falls - PepGen (NASDAQ:PEPG)
- Why PepGen (PEPG) Stock Is Skyrocketing Today - PepGen (NASDAQ:PEPG)
Дневной диапазон
1.60 2.10
Годовой диапазон
0.89 9.94
- Предыдущее закрытие
- 1.59
- Open
- 1.62
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Low
- 1.60
- High
- 2.10
- Объем
- 3.162 K
- Дневное изменение
- 22.01%
- Месячное изменение
- 65.81%
- 6-месячное изменение
- 36.62%
- Годовое изменение
- -77.65%
