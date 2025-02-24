货币 / PEPG
PEPG: PepGen Inc
1.88 USD 0.06 (3.09%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PEPG汇率已更改-3.09%。当日，交易品种以低点1.80和高点2.04进行交易。
关注PepGen Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.80 2.04
年范围
0.89 9.94
- 前一天收盘价
- 1.94
- 开盘价
- 1.98
- 卖价
- 1.88
- 买价
- 2.18
- 最低价
- 1.80
- 最高价
- 2.04
- 交易量
- 719
- 日变化
- -3.09%
- 月变化
- 60.68%
- 6个月变化
- 32.39%
- 年变化
- -78.34%
