PEPG: PepGen Inc
1.95 USD 0.10 (4.88%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PEPG hat sich für heute um -4.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.92 bis zu einem Hoch von 2.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die PepGen Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PEPG News
- PepGen Inc. Class Action: Levi & Korsinsky Reminds PepGen Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of August 8, 2025 - PEPG
- PepGen Inc. Sued for Securities Law Violations - Contact Levi & Korsinsky Before August 8, 2025 to Discuss Your Rights - PEPG
- Levi & Korsinsky Reminds Shareholders of a Lead Plaintiff Deadline of August 8, 2025 in PepGen Inc. Lawsuit - PEPG
- Shareholders who lost money on PepGen Inc. (NASDAQ: PEPG) Should Contact Wolf Haldenstein
- H.C. Wainwright cuts PepGen stock price target to $8, keeps Buy rating
- PepGen Abandons Duchenne Program, Shifts Spotlight To Another Rare Disease Candidate - PepGen (NASDAQ:PEPG)
- PepGen to Focus on Development of Promising DM1 Program Following 10 mg/kg PGN-EDO51 Update
- PepGen appoints new CTO to advance therapies
- RNA Biotechs: Current State And Outlook
- The Risk/Reward Of Avidity Biosciences And Its 2 Promising Programs (NASDAQ:RNA)
- PepGen To Voluntarily Pause Mid-Stage Duchenne Muscular Dystrophy Study, Stock Falls - PepGen (NASDAQ:PEPG)
- Why PepGen (PEPG) Stock Is Skyrocketing Today - PepGen (NASDAQ:PEPG)
Tagesspanne
1.92 2.16
Jahresspanne
0.89 9.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.05
- Eröffnung
- 2.15
- Bid
- 1.95
- Ask
- 2.25
- Tief
- 1.92
- Hoch
- 2.16
- Volumen
- 427
- Tagesänderung
- -4.88%
- Monatsänderung
- 66.67%
- 6-Monatsänderung
- 37.32%
- Jahresänderung
- -77.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K