PELIU: Pelican Acquisition Corp
PELIUの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.3400の安値と10.3500の高値で取引されました。
Pelican Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
PELIU株の現在の価格は？
Pelican Acquisition Corpの株価は本日10.3500です。0.10%内で取引され、前日の終値は10.3400、取引量は4に達しました。PELIUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pelican Acquisition Corpの株は配当を出しますか？
Pelican Acquisition Corpの現在の価格は10.3500です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.29%やUSDにも注目します。PELIUの動きはライブチャートで確認できます。
PELIU株を買う方法は？
Pelican Acquisition Corpの株は現在10.3500で購入可能です。注文は通常10.3500または10.3530付近で行われ、4や0.10%が市場の動きを示します。PELIUの最新情報はライブチャートで確認できます。
PELIU株に投資する方法は？
Pelican Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅10.0100 - 10.4300と現在の10.3500を考慮します。注文は多くの場合10.3500や10.3530で行われる前に、1.38%や3.29%と比較されます。PELIUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Pelican Acquisition Corpの株の最高値は？
Pelican Acquisition Corpの過去1年の最高値は10.4300でした。10.0100 - 10.4300内で株価は大きく変動し、10.3400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pelican Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Pelican Acquisition Corpの株の最低値は？
Pelican Acquisition Corp(PELIU)の年間最安値は10.0100でした。現在の10.3500や10.0100 - 10.4300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PELIUの動きはライブチャートで確認できます。
PELIUの株式分割はいつ行われましたか？
Pelican Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.3400、3.29%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.3400
- 始値
- 10.3400
- 買値
- 10.3500
- 買値
- 10.3530
- 安値
- 10.3400
- 高値
- 10.3500
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- 1.38%
- 6ヶ月の変化
- 3.29%
- 1年の変化
- 3.29%
