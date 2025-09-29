クォートセクション
PELIU: Pelican Acquisition Corp

10.3500 USD 0.0100 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PELIUの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.3400の安値と10.3500の高値で取引されました。

Pelican Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PELIU株の現在の価格は？

Pelican Acquisition Corpの株価は本日10.3500です。0.10%内で取引され、前日の終値は10.3400、取引量は4に達しました。PELIUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Pelican Acquisition Corpの株は配当を出しますか？

Pelican Acquisition Corpの現在の価格は10.3500です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.29%やUSDにも注目します。PELIUの動きはライブチャートで確認できます。

PELIU株を買う方法は？

Pelican Acquisition Corpの株は現在10.3500で購入可能です。注文は通常10.3500または10.3530付近で行われ、4や0.10%が市場の動きを示します。PELIUの最新情報はライブチャートで確認できます。

PELIU株に投資する方法は？

Pelican Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅10.0100 - 10.4300と現在の10.3500を考慮します。注文は多くの場合10.3500や10.3530で行われる前に、1.38%や3.29%と比較されます。PELIUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Pelican Acquisition Corpの株の最高値は？

Pelican Acquisition Corpの過去1年の最高値は10.4300でした。10.0100 - 10.4300内で株価は大きく変動し、10.3400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pelican Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Pelican Acquisition Corpの株の最低値は？

Pelican Acquisition Corp(PELIU)の年間最安値は10.0100でした。現在の10.3500や10.0100 - 10.4300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PELIUの動きはライブチャートで確認できます。

PELIUの株式分割はいつ行われましたか？

Pelican Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.3400、3.29%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.3400 10.3500
1年のレンジ
10.0100 10.4300
以前の終値
10.3400
始値
10.3400
買値
10.3500
買値
10.3530
安値
10.3400
高値
10.3500
出来高
4
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
1.38%
6ヶ月の変化
3.29%
1年の変化
3.29%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待