PELIU: Pelican Acquisition Corp
今日PELIU汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点10.3400和高点10.3500进行交易。
关注Pelican Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PELIU股票今天的价格是多少？
Pelican Acquisition Corp股票今天的定价为10.3500。它在0.10%范围内交易，昨天的收盘价为10.3400，交易量达到4。PELIU的实时价格图表显示了这些更新。
Pelican Acquisition Corp股票是否支付股息？
Pelican Acquisition Corp目前的价值为10.3500。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.29%和USD。实时查看图表以跟踪PELIU走势。
如何购买PELIU股票？
您可以以10.3500的当前价格购买Pelican Acquisition Corp股票。订单通常设置在10.3500或10.3530附近，而4和0.10%显示市场活动。立即关注PELIU的实时图表更新。
如何投资PELIU股票？
投资Pelican Acquisition Corp需要考虑年度范围10.0100 - 10.4300和当前价格10.3500。许多人在以10.3500或10.3530下订单之前，会比较1.38%和。实时查看PELIU价格图表，了解每日变化。
Pelican Acquisition Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pelican Acquisition Corp的最高价格是10.4300。在10.0100 - 10.4300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pelican Acquisition Corp的绩效。
Pelican Acquisition Corp股票的最低价格是多少？
Pelican Acquisition Corp（PELIU）的最低价格为10.0100。将其与当前的10.3500和10.0100 - 10.4300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PELIU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PELIU股票是什么时候拆分的？
Pelican Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.3400和3.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.3400
- 开盘价
- 10.3400
- 卖价
- 10.3500
- 买价
- 10.3530
- 最低价
- 10.3400
- 最高价
- 10.3500
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 1.38%
- 6个月变化
- 3.29%
- 年变化
- 3.29%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值