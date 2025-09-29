报价部分
PELIU: Pelican Acquisition Corp

10.3500 USD 0.0100 (0.10%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PELIU汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点10.3400和高点10.3500进行交易。

关注Pelican Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PELIU股票今天的价格是多少？

Pelican Acquisition Corp股票今天的定价为10.3500。它在0.10%范围内交易，昨天的收盘价为10.3400，交易量达到4。PELIU的实时价格图表显示了这些更新。

Pelican Acquisition Corp股票是否支付股息？

Pelican Acquisition Corp目前的价值为10.3500。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.29%和USD。实时查看图表以跟踪PELIU走势。

如何购买PELIU股票？

您可以以10.3500的当前价格购买Pelican Acquisition Corp股票。订单通常设置在10.3500或10.3530附近，而4和0.10%显示市场活动。立即关注PELIU的实时图表更新。

如何投资PELIU股票？

投资Pelican Acquisition Corp需要考虑年度范围10.0100 - 10.4300和当前价格10.3500。许多人在以10.3500或10.3530下订单之前，会比较1.38%和。实时查看PELIU价格图表，了解每日变化。

Pelican Acquisition Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pelican Acquisition Corp的最高价格是10.4300。在10.0100 - 10.4300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pelican Acquisition Corp的绩效。

Pelican Acquisition Corp股票的最低价格是多少？

Pelican Acquisition Corp（PELIU）的最低价格为10.0100。将其与当前的10.3500和10.0100 - 10.4300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PELIU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PELIU股票是什么时候拆分的？

Pelican Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.3400和3.29%中可见。

日范围
10.3400 10.3500
年范围
10.0100 10.4300
前一天收盘价
10.3400
开盘价
10.3400
卖价
10.3500
买价
10.3530
最低价
10.3400
最高价
10.3500
交易量
4
日变化
0.10%
月变化
1.38%
6个月变化
3.29%
年变化
3.29%
