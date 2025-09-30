- Übersicht
PELIU: Pelican Acquisition Corp
Der Wechselkurs von PELIU hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.3400 bis zu einem Hoch von 10.3500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pelican Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PELIU heute?
Die Aktie von Pelican Acquisition Corp (PELIU) notiert heute bei 10.3500. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.3400 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von PELIU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PELIU Dividenden?
Pelican Acquisition Corp wird derzeit mit 10.3500 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.29% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PELIU zu verfolgen.
Wie kaufe ich PELIU-Aktien?
Sie können Aktien von Pelican Acquisition Corp (PELIU) zum aktuellen Kurs von 10.3500 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.3500 oder 10.3530 platziert, während 4 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PELIU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PELIU-Aktien?
Bei einer Investition in Pelican Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 10.0100 - 10.4300 und der aktuelle Kurs 10.3500 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.38% und 3.29%, bevor sie Orders zu 10.3500 oder 10.3530 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PELIU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pelican Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Pelican Acquisition Corp (PELIU) im vergangenen Jahr lag bei 10.4300. Innerhalb von 10.0100 - 10.4300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.3400 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pelican Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pelican Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Pelican Acquisition Corp (PELIU) im Laufe des Jahres betrug 10.0100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.3500 und der Spanne 10.0100 - 10.4300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PELIU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PELIU statt?
Pelican Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.3400 und 3.29% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.3400
- Eröffnung
- 10.3400
- Bid
- 10.3500
- Ask
- 10.3530
- Tief
- 10.3400
- Hoch
- 10.3500
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 1.38%
- 6-Monatsänderung
- 3.29%
- Jahresänderung
- 3.29%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4