PELIU: Pelican Acquisition Corp

10.3500 USD 0.0100 (0.10%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PELIU a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.3400 et à un maximum de 10.3500.

Suivez la dynamique Pelican Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action PELIU aujourd'hui ?

L'action Pelican Acquisition Corp est cotée à 10.3500 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.10%, a clôturé hier à 10.3400 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de PELIU présente ces mises à jour.

L'action Pelican Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?

Pelican Acquisition Corp est actuellement valorisé à 10.3500. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PELIU.

Comment acheter des actions PELIU ?

Vous pouvez acheter des actions Pelican Acquisition Corp au cours actuel de 10.3500. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.3500 ou de 10.3530, le 4 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PELIU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action PELIU ?

Investir dans Pelican Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.0100 - 10.4300 et le prix actuel 10.3500. Beaucoup comparent 1.38% et 3.29% avant de passer des ordres à 10.3500 ou 10.3530. Consultez le graphique du cours de PELIU en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Pelican Acquisition Corp ?

Le cours le plus élevé de Pelican Acquisition Corp l'année dernière était 10.4300. Au cours de 10.0100 - 10.4300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.3400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Pelican Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Pelican Acquisition Corp ?

Le cours le plus bas de Pelican Acquisition Corp (PELIU) sur l'année a été 10.0100. Sa comparaison avec 10.3500 et 10.0100 - 10.4300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PELIU sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action PELIU a-t-elle été divisée ?

Pelican Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.3400 et 3.29% après les opérations sur titres.

Range quotidien
10.3400 10.3500
Range Annuel
10.0100 10.4300
Clôture Précédente
10.3400
Ouverture
10.3400
Bid
10.3500
Ask
10.3530
Plus Bas
10.3400
Plus Haut
10.3500
Volume
4
Changement quotidien
0.10%
Changement Mensuel
1.38%
Changement à 6 Mois
3.29%
Changement Annuel
3.29%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
Fcst
100.7
Prev
97.4