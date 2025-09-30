- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PELIU: Pelican Acquisition Corp
Le taux de change de PELIU a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.3400 et à un maximum de 10.3500.
Suivez la dynamique Pelican Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PELIU aujourd'hui ?
L'action Pelican Acquisition Corp est cotée à 10.3500 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.10%, a clôturé hier à 10.3400 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de PELIU présente ces mises à jour.
L'action Pelican Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?
Pelican Acquisition Corp est actuellement valorisé à 10.3500. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PELIU.
Comment acheter des actions PELIU ?
Vous pouvez acheter des actions Pelican Acquisition Corp au cours actuel de 10.3500. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.3500 ou de 10.3530, le 4 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PELIU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PELIU ?
Investir dans Pelican Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.0100 - 10.4300 et le prix actuel 10.3500. Beaucoup comparent 1.38% et 3.29% avant de passer des ordres à 10.3500 ou 10.3530. Consultez le graphique du cours de PELIU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Pelican Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Pelican Acquisition Corp l'année dernière était 10.4300. Au cours de 10.0100 - 10.4300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.3400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Pelican Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Pelican Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Pelican Acquisition Corp (PELIU) sur l'année a été 10.0100. Sa comparaison avec 10.3500 et 10.0100 - 10.4300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PELIU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PELIU a-t-elle été divisée ?
Pelican Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.3400 et 3.29% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.3400
- Ouverture
- 10.3400
- Bid
- 10.3500
- Ask
- 10.3530
- Plus Bas
- 10.3400
- Plus Haut
- 10.3500
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- 1.38%
- Changement à 6 Mois
- 3.29%
- Changement Annuel
- 3.29%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4