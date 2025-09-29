- Обзор рынка
PELIU: Pelican Acquisition Corp
Курс PELIU за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.3400, а максимальная — 10.3500.
Следите за динамикой Pelican Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PELIU сегодня?
Pelican Acquisition Corp (PELIU) сегодня оценивается на уровне 10.3500. Инструмент торгуется в пределах 0.10%, вчерашнее закрытие составило 10.3400, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PELIU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pelican Acquisition Corp?
Pelican Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.3500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.29% и USD. Отслеживайте движения PELIU на графике в реальном времени.
Как купить акции PELIU?
Вы можете купить акции Pelican Acquisition Corp (PELIU) по текущей цене 10.3500. Ордера обычно размещаются около 10.3500 или 10.3530, тогда как 4 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PELIU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PELIU?
Инвестирование в Pelican Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 10.0100 - 10.4300 и текущей цены 10.3500. Многие сравнивают 1.38% и 3.29% перед размещением ордеров на 10.3500 или 10.3530. Изучайте ежедневные изменения цены PELIU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pelican Acquisition Corp?
Самая высокая цена Pelican Acquisition Corp (PELIU) за последний год составила 10.4300. Акции заметно колебались в пределах 10.0100 - 10.4300, сравнение с 10.3400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pelican Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pelican Acquisition Corp?
Самая низкая цена Pelican Acquisition Corp (PELIU) за год составила 10.0100. Сравнение с текущими 10.3500 и 10.0100 - 10.4300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PELIU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PELIU?
В прошлом Pelican Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.3400 и 3.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.3400
- Open
- 10.3400
- Bid
- 10.3500
- Ask
- 10.3530
- Low
- 10.3400
- High
- 10.3500
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 1.38%
- 6-месячное изменение
- 3.29%
- Годовое изменение
- 3.29%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%