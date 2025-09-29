КотировкиРазделы
PELIU
PELIU: Pelican Acquisition Corp

10.3500 USD 0.0100 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PELIU за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.3400, а максимальная — 10.3500.

Следите за динамикой Pelican Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PELIU сегодня?

Pelican Acquisition Corp (PELIU) сегодня оценивается на уровне 10.3500. Инструмент торгуется в пределах 0.10%, вчерашнее закрытие составило 10.3400, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PELIU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pelican Acquisition Corp?

Pelican Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.3500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.29% и USD. Отслеживайте движения PELIU на графике в реальном времени.

Как купить акции PELIU?

Вы можете купить акции Pelican Acquisition Corp (PELIU) по текущей цене 10.3500. Ордера обычно размещаются около 10.3500 или 10.3530, тогда как 4 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PELIU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PELIU?

Инвестирование в Pelican Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 10.0100 - 10.4300 и текущей цены 10.3500. Многие сравнивают 1.38% и 3.29% перед размещением ордеров на 10.3500 или 10.3530. Изучайте ежедневные изменения цены PELIU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pelican Acquisition Corp?

Самая высокая цена Pelican Acquisition Corp (PELIU) за последний год составила 10.4300. Акции заметно колебались в пределах 10.0100 - 10.4300, сравнение с 10.3400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pelican Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pelican Acquisition Corp?

Самая низкая цена Pelican Acquisition Corp (PELIU) за год составила 10.0100. Сравнение с текущими 10.3500 и 10.0100 - 10.4300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PELIU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PELIU?

В прошлом Pelican Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.3400 и 3.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.3400 10.3500
Годовой диапазон
10.0100 10.4300
Предыдущее закрытие
10.3400
Open
10.3400
Bid
10.3500
Ask
10.3530
Low
10.3400
High
10.3500
Объем
4
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
1.38%
6-месячное изменение
3.29%
Годовое изменение
3.29%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.