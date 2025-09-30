- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PELIU: Pelican Acquisition Corp
Il tasso di cambio PELIU ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.3400 e ad un massimo di 10.3500.
Segui le dinamiche di Pelican Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PELIU oggi?
Oggi le azioni Pelican Acquisition Corp sono prezzate a 10.3500. Viene scambiato all'interno di 0.10%, la chiusura di ieri è stata 10.3400 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PELIU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pelican Acquisition Corp pagano dividendi?
Pelican Acquisition Corp è attualmente valutato a 10.3500. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PELIU.
Come acquistare azioni PELIU?
Puoi acquistare azioni Pelican Acquisition Corp al prezzo attuale di 10.3500. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.3500 o 10.3530, mentre 4 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PELIU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PELIU?
Investire in Pelican Acquisition Corp implica considerare l'intervallo annuale 10.0100 - 10.4300 e il prezzo attuale 10.3500. Molti confrontano 1.38% e 3.29% prima di effettuare ordini su 10.3500 o 10.3530. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PELIU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pelican Acquisition Corp?
Il prezzo massimo di Pelican Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 10.4300. All'interno di 10.0100 - 10.4300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.3400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pelican Acquisition Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pelican Acquisition Corp?
Il prezzo più basso di Pelican Acquisition Corp (PELIU) nel corso dell'anno è stato 10.0100. Confrontandolo con gli attuali 10.3500 e 10.0100 - 10.4300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PELIU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PELIU?
Pelican Acquisition Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.3400 e 3.29%.
- Chiusura Precedente
- 10.3400
- Apertura
- 10.3400
- Bid
- 10.3500
- Ask
- 10.3530
- Minimo
- 10.3400
- Massimo
- 10.3500
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- 1.38%
- Variazione Semestrale
- 3.29%
- Variazione Annuale
- 3.29%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4