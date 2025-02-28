通貨 / PDM
PDM: Piedmont Office Realty Trust Inc Class A
8.98 USD 0.23 (2.63%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PDMの今日の為替レートは、2.63%変化しました。日中、通貨は1あたり8.72の安値と9.00の高値で取引されました。
Piedmont Office Realty Trust Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
8.72 9.00
1年のレンジ
5.46 11.12
- 以前の終値
- 8.75
- 始値
- 8.72
- 買値
- 8.98
- 買値
- 9.28
- 安値
- 8.72
- 高値
- 9.00
- 出来高
- 1.106 K
- 1日の変化
- 2.63%
- 1ヶ月の変化
- 7.67%
- 6ヶ月の変化
- 23.52%
- 1年の変化
- -10.56%
