PDM: Piedmont Office Realty Trust Inc Class A
8.88 USD 0.02 (0.23%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PDM за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.76, а максимальная — 8.91.
Следите за динамикой Piedmont Office Realty Trust Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.76 8.91
Годовой диапазон
5.46 11.12
- Предыдущее закрытие
- 8.86
- Open
- 8.82
- Bid
- 8.88
- Ask
- 9.18
- Low
- 8.76
- High
- 8.91
- Объем
- 845
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- 6.47%
- 6-месячное изменение
- 22.15%
- Годовое изменение
- -11.55%
