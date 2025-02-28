Devises / PDM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PDM: Piedmont Office Realty Trust Inc Class A
8.99 USD 0.01 (0.11%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PDM a changé de 0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.86 et à un maximum de 9.04.
Suivez la dynamique Piedmont Office Realty Trust Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PDM Nouvelles
- Cool Enough For Cuts
- Are Investors Undervaluing Apple Hospitality REIT (APLE) Right Now?
- Top 2 Real Estate Stocks You May Want To Dump This Month - Equinox Gold (AMEX:EQX), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- PDM Secures Over 500K Square Feet of Leases in Third Quarter to Date
- Easterly Government (DEA): 8% Yield And Tailwinds From Lower Rates Could Generate Alpha
- Piedmont Realty Trust (PDM) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Should Value Investors Buy Piedmont Realty Trust, Inc. (PDM) Stock?
- Are Investors Undervaluing Host Hotels & Resorts (HST) Right Now?
- Piedmont Realty Trust Q2: The Investment Thesis Is Playing Out Nicely (NYSE:PDM)
- Piedmont Realty Trust (PDM) Q2 FFO Top Estimates
- Piedmont Office earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- The Inflation That Wasn't
- Piedmont Office Realty Trust evolves into Piedmont Realty Trust
- A Slow Slowdown
- Piedmont Office Realty Trust: Improved 2025 Leasing Guidance Reinforces My Strong Buy(PDM)
- Piedmont REIT Signs over 500,000 SF of Leases Second Quarter-to-Date and Raises Full Year Leasing Guidance from 1.4 - 1.6 million SF to 1.8 - 2.0 million SF
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- Truist cuts Piedmont Office stock target to $9, maintains Buy
- Undercovered Dozen: Gevo, Eledon, Dorian, Iridium +
- Crude Oil Down Over 2%; Pfizer Shares Gain After Q1 Earnings - Hims & Hers Health (NYSE:HIMS), Leggett & Platt (NYSE:LEG)
- Buried Treasures: 4 Dramatically Undervalued REITs
Range quotidien
8.86 9.04
Range Annuel
5.46 11.12
- Clôture Précédente
- 8.98
- Ouverture
- 9.04
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Plus Bas
- 8.86
- Plus Haut
- 9.04
- Volume
- 1.413 K
- Changement quotidien
- 0.11%
- Changement Mensuel
- 7.79%
- Changement à 6 Mois
- 23.66%
- Changement Annuel
- -10.46%
20 septembre, samedi