PDM: Piedmont Office Realty Trust Inc Class A

8.98 USD 0.23 (2.63%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PDM hat sich für heute um 2.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.72 bis zu einem Hoch von 9.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Piedmont Office Realty Trust Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
8.72 9.00
Jahresspanne
5.46 11.12
Vorheriger Schlusskurs
8.75
Eröffnung
8.72
Bid
8.98
Ask
9.28
Tief
8.72
Hoch
9.00
Volumen
1.106 K
Tagesänderung
2.63%
Monatsänderung
7.67%
6-Monatsänderung
23.52%
Jahresänderung
-10.56%
