货币 / PDM
PDM: Piedmont Office Realty Trust Inc Class A
8.81 USD 0.07 (0.79%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PDM汇率已更改-0.79%。当日，交易品种以低点8.79和高点8.96进行交易。
关注Piedmont Office Realty Trust Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PDM新闻
- Cool Enough For Cuts
- Are Investors Undervaluing Apple Hospitality REIT (APLE) Right Now?
- Top 2 Real Estate Stocks You May Want To Dump This Month - Equinox Gold (AMEX:EQX), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- PDM Secures Over 500K Square Feet of Leases in Third Quarter to Date
- Easterly Government (DEA): 8% Yield And Tailwinds From Lower Rates Could Generate Alpha
- Piedmont Realty Trust (PDM) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Should Value Investors Buy Piedmont Realty Trust, Inc. (PDM) Stock?
- Are Investors Undervaluing Host Hotels & Resorts (HST) Right Now?
- Piedmont Realty Trust Q2: The Investment Thesis Is Playing Out Nicely (NYSE:PDM)
- Piedmont Realty Trust (PDM) Q2 FFO Top Estimates
- Piedmont Office earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- The Inflation That Wasn't
- Piedmont Office Realty Trust evolves into Piedmont Realty Trust
- A Slow Slowdown
- Piedmont Office Realty Trust: Improved 2025 Leasing Guidance Reinforces My Strong Buy(PDM)
- Piedmont REIT Signs over 500,000 SF of Leases Second Quarter-to-Date and Raises Full Year Leasing Guidance from 1.4 - 1.6 million SF to 1.8 - 2.0 million SF
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- Truist cuts Piedmont Office stock target to $9, maintains Buy
- Undercovered Dozen: Gevo, Eledon, Dorian, Iridium +
- Crude Oil Down Over 2%; Pfizer Shares Gain After Q1 Earnings - Hims & Hers Health (NYSE:HIMS), Leggett & Platt (NYSE:LEG)
- Buried Treasures: 4 Dramatically Undervalued REITs
日范围
8.79 8.96
年范围
5.46 11.12
- 前一天收盘价
- 8.88
- 开盘价
- 8.90
- 卖价
- 8.81
- 买价
- 9.11
- 最低价
- 8.79
- 最高价
- 8.96
- 交易量
- 528
- 日变化
- -0.79%
- 月变化
- 5.64%
- 6个月变化
- 21.18%
- 年变化
- -12.25%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值