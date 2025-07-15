通貨 / PCOR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PCOR: Procore Technologies Inc
72.69 USD 0.11 (0.15%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PCORの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり71.61の安値と74.37の高値で取引されました。
Procore Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCOR News
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Stifel reiterates Buy rating on Procore Technologies stock, maintains $80 target
- Procore, AWS enter collaboration agreement to accelerate AI in construction
- Procore partners with AWS to enhance construction management tech
- San Miguel 1H2025 presentation slides: Net income surges 392% despite revenue decline
- 'Basement Kid' Procore Has A Credible Path To Move Up And Out Into Grownup World (PCOR)
- Procore (PCOR) Q2 Revenue Jumps 14%
- Procore Technologies stock rating initiated at Neutral by DA Davidson
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- This CyberArk Software Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Albany International (NYSE:AIN), Builders FirstSource (NYSE:BLDR)
- Citizens JMP downgrades Procore stock rating to Market Perform
- Procore Technologies, Inc. (PCOR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Procore beats Q2 2025 EPS forecast, stock dips
- Procore Technologies (PCOR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Procore Technologies earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- Arista Networks (ANET) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Analysts Estimate Procore Technologies (PCOR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Fu Howard, CFO of Procore Technologies, sells $60k in shares
- Procore: 3 Things To Watch In Q2 Earnings (NYSE:PCOR)
- Procore Technologies stock gets Market Outperform rating from JMP
- Procore Technologies Stock Earns RS Rating Upgrade
- Procore achieves FedRAMP In Process designation for government services
1日のレンジ
71.61 74.37
1年のレンジ
53.71 88.93
- 以前の終値
- 72.58
- 始値
- 73.47
- 買値
- 72.69
- 買値
- 72.99
- 安値
- 71.61
- 高値
- 74.37
- 出来高
- 1.985 K
- 1日の変化
- 0.15%
- 1ヶ月の変化
- 7.35%
- 6ヶ月の変化
- 10.27%
- 1年の変化
- 17.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K