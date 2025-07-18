통화 / PCOR
PCOR: Procore Technologies Inc
71.30 USD 1.39 (1.91%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PCOR 환율이 오늘 -1.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 71.19이고 고가는 73.14이었습니다.
Procore Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
71.19 73.14
년간 변동
53.71 88.93
- 이전 종가
- 72.69
- 시가
- 73.00
- Bid
- 71.30
- Ask
- 71.60
- 저가
- 71.19
- 고가
- 73.14
- 볼륨
- 1.852 K
- 일일 변동
- -1.91%
- 월 변동
- 5.30%
- 6개월 변동
- 8.16%
- 년간 변동율
- 15.58%
