PCOR: Procore Technologies Inc
71.30 USD 1.39 (1.91%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PCOR a changé de -1.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 71.19 et à un maximum de 73.14.
Suivez la dynamique Procore Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCOR Nouvelles
- Le directeur de Procore Technologies, O’Connor, vend des actions pour 1,1 million €
- Procore Technologies director O’Connor sells $1.1m in shares
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Stifel reiterates Buy rating on Procore Technologies stock, maintains $80 target
- Procore, AWS enter collaboration agreement to accelerate AI in construction
- Procore partners with AWS to enhance construction management tech
- San Miguel 1H2025 presentation slides: Net income surges 392% despite revenue decline
- 'Basement Kid' Procore Has A Credible Path To Move Up And Out Into Grownup World (PCOR)
- Procore (PCOR) Q2 Revenue Jumps 14%
- Procore Technologies stock rating initiated at Neutral by DA Davidson
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- This CyberArk Software Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Albany International (NYSE:AIN), Builders FirstSource (NYSE:BLDR)
- Citizens JMP downgrades Procore stock rating to Market Perform
- Procore Technologies, Inc. (PCOR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Procore beats Q2 2025 EPS forecast, stock dips
- Procore Technologies (PCOR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Procore Technologies earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- Arista Networks (ANET) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Analysts Estimate Procore Technologies (PCOR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Fu Howard, CFO of Procore Technologies, sells $60k in shares
- Procore: 3 Things To Watch In Q2 Earnings (NYSE:PCOR)
- Procore Technologies stock gets Market Outperform rating from JMP
Range quotidien
71.19 73.14
Range Annuel
53.71 88.93
- Clôture Précédente
- 72.69
- Ouverture
- 73.00
- Bid
- 71.30
- Ask
- 71.60
- Plus Bas
- 71.19
- Plus Haut
- 73.14
- Volume
- 1.852 K
- Changement quotidien
- -1.91%
- Changement Mensuel
- 5.30%
- Changement à 6 Mois
- 8.16%
- Changement Annuel
- 15.58%
20 septembre, samedi