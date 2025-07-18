CotationsSections
PCOR
PCOR: Procore Technologies Inc

71.30 USD 1.39 (1.91%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PCOR a changé de -1.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 71.19 et à un maximum de 73.14.

Suivez la dynamique Procore Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
71.19 73.14
Range Annuel
53.71 88.93
Clôture Précédente
72.69
Ouverture
73.00
Bid
71.30
Ask
71.60
Plus Bas
71.19
Plus Haut
73.14
Volume
1.852 K
Changement quotidien
-1.91%
Changement Mensuel
5.30%
Changement à 6 Mois
8.16%
Changement Annuel
15.58%
20 septembre, samedi