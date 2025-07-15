Валюты / PCOR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PCOR: Procore Technologies Inc
71.72 USD 0.69 (0.97%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PCOR за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.11, а максимальная — 71.85.
Следите за динамикой Procore Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PCOR
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Stifel reiterates Buy rating on Procore Technologies stock, maintains $80 target
- Procore, AWS enter collaboration agreement to accelerate AI in construction
- Procore partners with AWS to enhance construction management tech
- San Miguel 1H2025 presentation slides: Net income surges 392% despite revenue decline
- 'Basement Kid' Procore Has A Credible Path To Move Up And Out Into Grownup World (PCOR)
- Procore (PCOR) Q2 Revenue Jumps 14%
- Procore Technologies stock rating initiated at Neutral by DA Davidson
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- This CyberArk Software Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Albany International (NYSE:AIN), Builders FirstSource (NYSE:BLDR)
- Citizens JMP downgrades Procore stock rating to Market Perform
- Procore Technologies, Inc. (PCOR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Procore beats Q2 2025 EPS forecast, stock dips
- Procore Technologies (PCOR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Procore Technologies earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- Arista Networks (ANET) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Analysts Estimate Procore Technologies (PCOR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Fu Howard, CFO of Procore Technologies, sells $60k in shares
- Procore: 3 Things To Watch In Q2 Earnings (NYSE:PCOR)
- Procore Technologies stock gets Market Outperform rating from JMP
- Procore Technologies Stock Earns RS Rating Upgrade
- Procore achieves FedRAMP In Process designation for government services
Дневной диапазон
70.11 71.85
Годовой диапазон
53.71 88.93
- Предыдущее закрытие
- 71.03
- Open
- 71.12
- Bid
- 71.72
- Ask
- 72.02
- Low
- 70.11
- High
- 71.85
- Объем
- 1.229 K
- Дневное изменение
- 0.97%
- Месячное изменение
- 5.92%
- 6-месячное изменение
- 8.80%
- Годовое изменение
- 16.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.