货币 / PCOR
PCOR: Procore Technologies Inc
72.53 USD 0.81 (1.13%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PCOR汇率已更改1.13%。当日，交易品种以低点71.99和高点72.95进行交易。
关注Procore Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
71.99 72.95
年范围
53.71 88.93
- 前一天收盘价
- 71.72
- 开盘价
- 72.14
- 卖价
- 72.53
- 买价
- 72.83
- 最低价
- 71.99
- 最高价
- 72.95
- 交易量
- 532
- 日变化
- 1.13%
- 月变化
- 7.12%
- 6个月变化
- 10.03%
- 年变化
- 17.57%
