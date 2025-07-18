Valute / PCOR
PCOR: Procore Technologies Inc
71.30 USD 1.39 (1.91%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PCOR ha avuto una variazione del -1.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 71.19 e ad un massimo di 73.14.
Segui le dinamiche di Procore Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
71.19 73.14
Intervallo Annuale
53.71 88.93
- Chiusura Precedente
- 72.69
- Apertura
- 73.00
- Bid
- 71.30
- Ask
- 71.60
- Minimo
- 71.19
- Massimo
- 73.14
- Volume
- 1.852 K
- Variazione giornaliera
- -1.91%
- Variazione Mensile
- 5.30%
- Variazione Semestrale
- 8.16%
- Variazione Annuale
- 15.58%
20 settembre, sabato