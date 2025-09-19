クォートセクション
通貨 / PBFS
PBFS: Pioneer Bancorp Inc

13.58 USD 0.33 (2.49%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PBFSの今日の為替レートは、2.49%変化しました。日中、通貨は1あたり13.25の安値と13.61の高値で取引されました。

Pioneer Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
13.25 13.61
1年のレンジ
10.59 13.62
以前の終値
13.25
始値
13.25
買値
13.58
買値
13.88
安値
13.25
高値
13.61
出来高
45
1日の変化
2.49%
1ヶ月の変化
4.95%
6ヶ月の変化
16.97%
1年の変化
22.90%
