KurseKategorien
Währungen / PBFS
Zurück zum Aktien

PBFS: Pioneer Bancorp Inc

13.56 USD 0.02 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PBFS hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.50 bis zu einem Hoch von 13.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pioneer Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
13.50 13.56
Jahresspanne
10.59 13.62
Vorheriger Schlusskurs
13.58
Eröffnung
13.54
Bid
13.56
Ask
13.86
Tief
13.50
Hoch
13.56
Volumen
20
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
4.79%
6-Monatsänderung
16.80%
Jahresänderung
22.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K