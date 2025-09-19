Währungen / PBFS
PBFS: Pioneer Bancorp Inc
13.56 USD 0.02 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PBFS hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.50 bis zu einem Hoch von 13.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pioneer Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.50 13.56
Jahresspanne
10.59 13.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.58
- Eröffnung
- 13.54
- Bid
- 13.56
- Ask
- 13.86
- Tief
- 13.50
- Hoch
- 13.56
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- 4.79%
- 6-Monatsänderung
- 16.80%
- Jahresänderung
- 22.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K