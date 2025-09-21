QuotazioniSezioni
Valute / PBFS
Tornare a Azioni

PBFS: Pioneer Bancorp Inc

13.29 USD 0.29 (2.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PBFS ha avuto una variazione del -2.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.00 e ad un massimo di 13.62.

Segui le dinamiche di Pioneer Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
13.00 13.62
Intervallo Annuale
10.59 13.62
Chiusura Precedente
13.58
Apertura
13.54
Bid
13.29
Ask
13.59
Minimo
13.00
Massimo
13.62
Volume
114
Variazione giornaliera
-2.14%
Variazione Mensile
2.70%
Variazione Semestrale
14.47%
Variazione Annuale
20.27%
21 settembre, domenica