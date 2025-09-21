Valute / PBFS
PBFS: Pioneer Bancorp Inc
13.29 USD 0.29 (2.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PBFS ha avuto una variazione del -2.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.00 e ad un massimo di 13.62.
Segui le dinamiche di Pioneer Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.00 13.62
Intervallo Annuale
10.59 13.62
- Chiusura Precedente
- 13.58
- Apertura
- 13.54
- Bid
- 13.29
- Ask
- 13.59
- Minimo
- 13.00
- Massimo
- 13.62
- Volume
- 114
- Variazione giornaliera
- -2.14%
- Variazione Mensile
- 2.70%
- Variazione Semestrale
- 14.47%
- Variazione Annuale
- 20.27%
21 settembre, domenica