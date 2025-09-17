КотировкиРазделы
PBFS: Pioneer Bancorp Inc

13.34 USD 0.03 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PBFS за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.31, а максимальная — 13.45.

Следите за динамикой Pioneer Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
13.31 13.45
Годовой диапазон
10.59 13.45
Предыдущее закрытие
13.37
Open
13.33
Bid
13.34
Ask
13.64
Low
13.31
High
13.45
Объем
28
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
3.09%
6-месячное изменение
14.90%
Годовое изменение
20.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.