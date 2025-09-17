Валюты / PBFS
PBFS: Pioneer Bancorp Inc
13.34 USD 0.03 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PBFS за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.31, а максимальная — 13.45.
Следите за динамикой Pioneer Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.31 13.45
Годовой диапазон
10.59 13.45
- Предыдущее закрытие
- 13.37
- Open
- 13.33
- Bid
- 13.34
- Ask
- 13.64
- Low
- 13.31
- High
- 13.45
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 3.09%
- 6-месячное изменение
- 14.90%
- Годовое изменение
- 20.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.