PBFS: Pioneer Bancorp Inc

13.29 USD 0.29 (2.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PBFS fiyatı bugün -2.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.00 ve Yüksek fiyatı olarak 13.62 aralığında işlem gördü.

Pioneer Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
13.00 13.62
Yıllık aralık
10.59 13.62
Önceki kapanış
13.58
Açılış
13.54
Satış
13.29
Alış
13.59
Düşük
13.00
Yüksek
13.62
Hacim
114
Günlük değişim
-2.14%
Aylık değişim
2.70%
6 aylık değişim
14.47%
Yıllık değişim
20.27%
21 Eylül, Pazar