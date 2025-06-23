クォートセクション
通貨 / PASG
株に戻る

PASG: Passage Bio Inc

7.55 USD 0.52 (7.40%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PASGの今日の為替レートは、7.40%変化しました。日中、通貨は1あたり7.16の安値と7.55の高値で取引されました。

Passage Bio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PASG News

1日のレンジ
7.16 7.55
1年のレンジ
0.26 7.75
以前の終値
7.03
始値
7.21
買値
7.55
買値
7.85
安値
7.16
高値
7.55
出来高
73
1日の変化
7.40%
1ヶ月の変化
6.19%
6ヶ月の変化
1940.54%
1年の変化
1010.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K