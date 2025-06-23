通貨 / PASG
PASG: Passage Bio Inc
7.55 USD 0.52 (7.40%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PASGの今日の為替レートは、7.40%変化しました。日中、通貨は1あたり7.16の安値と7.55の高値で取引されました。
Passage Bio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
7.16 7.55
1年のレンジ
0.26 7.75
- 以前の終値
- 7.03
- 始値
- 7.21
- 買値
- 7.55
- 買値
- 7.85
- 安値
- 7.16
- 高値
- 7.55
- 出来高
- 73
- 1日の変化
- 7.40%
- 1ヶ月の変化
- 6.19%
- 6ヶ月の変化
- 1940.54%
- 1年の変化
- 1010.29%
