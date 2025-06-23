货币 / PASG
PASG: Passage Bio Inc
7.11 USD 0.23 (3.13%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PASG汇率已更改-3.13%。当日，交易品种以低点6.99和高点7.44进行交易。
关注Passage Bio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PASG新闻
- Monday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Lynx1 Capital收购Passage Bio (PASG)股份，价值$223,734
- Wall Street Analysts Think Passage Bio (PASG) Could Surge 731%: Read This Before Placing a Bet
- Wall Street Analysts Believe Passage Bio (PASG) Could Rally 1415.15%: Here's is How to Trade
- Guggenheim lowers Passage Bio stock price target to $10 from $40
- Canaccord Genuity lowers Passage Bio stock price target to $67 from $260
- Lynx1 capital buys Passage Bio (PASG) shares worth $733,825
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- Passage Bio announces 1-for-20 reverse stock split to regain compliance
- Passage Bio reports updated data on PBFT02 for FTD treatment
日范围
6.99 7.44
年范围
0.26 7.75
- 前一天收盘价
- 7.34
- 开盘价
- 6.99
- 卖价
- 7.11
- 买价
- 7.41
- 最低价
- 6.99
- 最高价
- 7.44
- 交易量
- 20
- 日变化
- -3.13%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 1821.62%
- 年变化
- 945.59%
