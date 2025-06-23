Valute / PASG
PASG: Passage Bio Inc
7.17 USD 0.38 (5.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PASG ha avuto una variazione del -5.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.12 e ad un massimo di 7.65.
Segui le dinamiche di Passage Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.12 7.65
Intervallo Annuale
0.26 7.75
- Chiusura Precedente
- 7.55
- Apertura
- 7.65
- Bid
- 7.17
- Ask
- 7.47
- Minimo
- 7.12
- Massimo
- 7.65
- Volume
- 52
- Variazione giornaliera
- -5.03%
- Variazione Mensile
- 0.84%
- Variazione Semestrale
- 1837.84%
- Variazione Annuale
- 954.41%
20 settembre, sabato