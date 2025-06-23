통화 / PASG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PASG: Passage Bio Inc
7.17 USD 0.38 (5.03%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PASG 환율이 오늘 -5.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.12이고 고가는 7.65이었습니다.
Passage Bio Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PASG News
- Monday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- 링크스1 캐피탈, Passage Bio(PASG) 주식 223,734달러 상당 매수
- Lynx1 Capital buys Passage Bio (PASG) shares worth $223,734
- Wall Street Analysts Think Passage Bio (PASG) Could Surge 731%: Read This Before Placing a Bet
- Wall Street Analysts Believe Passage Bio (PASG) Could Rally 1415.15%: Here's is How to Trade
- Guggenheim lowers Passage Bio stock price target to $10 from $40
- Canaccord Genuity lowers Passage Bio stock price target to $67 from $260
- Lynx1 capital buys Passage Bio (PASG) shares worth $733,825
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- Passage Bio announces 1-for-20 reverse stock split to regain compliance
- Passage Bio reports updated data on PBFT02 for FTD treatment
일일 변동 비율
7.12 7.65
년간 변동
0.26 7.75
- 이전 종가
- 7.55
- 시가
- 7.65
- Bid
- 7.17
- Ask
- 7.47
- 저가
- 7.12
- 고가
- 7.65
- 볼륨
- 52
- 일일 변동
- -5.03%
- 월 변동
- 0.84%
- 6개월 변동
- 1837.84%
- 년간 변동율
- 954.41%
20 9월, 토요일