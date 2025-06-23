Валюты / PASG
PASG: Passage Bio Inc
7.34 USD 0.39 (5.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PASG за сегодня изменился на 5.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.95, а максимальная — 7.45.
Следите за динамикой Passage Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PASG
- Monday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Lynx1 Capital приобретает акции Passage Bio (PASG) на сумму $223 734
- Lynx1 Capital buys Passage Bio (PASG) shares worth $223,734
- Wall Street Analysts Think Passage Bio (PASG) Could Surge 731%: Read This Before Placing a Bet
- Wall Street Analysts Believe Passage Bio (PASG) Could Rally 1415.15%: Here's is How to Trade
- Guggenheim lowers Passage Bio stock price target to $10 from $40
- Canaccord Genuity lowers Passage Bio stock price target to $67 from $260
- Lynx1 capital buys Passage Bio (PASG) shares worth $733,825
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- Passage Bio announces 1-for-20 reverse stock split to regain compliance
- Passage Bio reports updated data on PBFT02 for FTD treatment
Дневной диапазон
6.95 7.45
Годовой диапазон
0.26 7.75
- Предыдущее закрытие
- 6.95
- Open
- 7.00
- Bid
- 7.34
- Ask
- 7.64
- Low
- 6.95
- High
- 7.45
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- 5.61%
- Месячное изменение
- 3.23%
- 6-месячное изменение
- 1883.78%
- Годовое изменение
- 979.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.