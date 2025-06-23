Divisas / PASG
PASG: Passage Bio Inc
7.03 USD 0.31 (4.22%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PASG de hoy ha cambiado un -4.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.99, mientras que el máximo ha alcanzado 7.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Passage Bio Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PASG News
- Monday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Lynx1 Capital compra acciones de Passage Bio (PASG) por valor de 223.734 dólares
- Wall Street Analysts Think Passage Bio (PASG) Could Surge 731%: Read This Before Placing a Bet
- Wall Street Analysts Believe Passage Bio (PASG) Could Rally 1415.15%: Here's is How to Trade
- Guggenheim lowers Passage Bio stock price target to $10 from $40
- Canaccord Genuity lowers Passage Bio stock price target to $67 from $260
- Lynx1 capital buys Passage Bio (PASG) shares worth $733,825
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- Passage Bio announces 1-for-20 reverse stock split to regain compliance
- Passage Bio reports updated data on PBFT02 for FTD treatment
Rango diario
6.99 7.44
Rango anual
0.26 7.75
- Cierres anteriores
- 7.34
- Open
- 6.99
- Bid
- 7.03
- Ask
- 7.33
- Low
- 6.99
- High
- 7.44
- Volumen
- 43
- Cambio diario
- -4.22%
- Cambio mensual
- -1.13%
- Cambio a 6 meses
- 1800.00%
- Cambio anual
- 933.82%
