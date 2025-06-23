Währungen / PASG
PASG: Passage Bio Inc
7.50 USD 0.05 (0.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PASG hat sich für heute um -0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.50 bis zu einem Hoch von 7.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Passage Bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.50 7.65
Jahresspanne
0.26 7.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.55
- Eröffnung
- 7.65
- Bid
- 7.50
- Ask
- 7.80
- Tief
- 7.50
- Hoch
- 7.65
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.66%
- Monatsänderung
- 5.49%
- 6-Monatsänderung
- 1927.03%
- Jahresänderung
- 1002.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K