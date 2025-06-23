KurseKategorien
PASG
PASG: Passage Bio Inc

7.50 USD 0.05 (0.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PASG hat sich für heute um -0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.50 bis zu einem Hoch von 7.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Passage Bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
7.50 7.65
Jahresspanne
0.26 7.75
Vorheriger Schlusskurs
7.55
Eröffnung
7.65
Bid
7.50
Ask
7.80
Tief
7.50
Hoch
7.65
Volumen
4
Tagesänderung
-0.66%
Monatsänderung
5.49%
6-Monatsänderung
1927.03%
Jahresänderung
1002.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K