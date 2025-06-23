Devises / PASG
PASG: Passage Bio Inc
7.17 USD 0.38 (5.03%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PASG a changé de -5.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.12 et à un maximum de 7.65.
Suivez la dynamique Passage Bio Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PASG Nouvelles
- Monday’s Insider Moves: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Lynx1 Capital achète des actions de Passage Bio (PASG) pour 223.734$
- Lynx1 Capital buys Passage Bio (PASG) shares worth $223,734
- Wall Street Analysts Think Passage Bio (PASG) Could Surge 731%: Read This Before Placing a Bet
- Wall Street Analysts Believe Passage Bio (PASG) Could Rally 1415.15%: Here's is How to Trade
- Guggenheim lowers Passage Bio stock price target to $10 from $40
- Canaccord Genuity lowers Passage Bio stock price target to $67 from $260
- Lynx1 capital buys Passage Bio (PASG) shares worth $733,825
- Upcoming Stock Splits This Week (July 14 to July 18) – Stay Invested - TipRanks.com
- Passage Bio announces 1-for-20 reverse stock split to regain compliance
- Passage Bio reports updated data on PBFT02 for FTD treatment
Range quotidien
7.12 7.65
Range Annuel
0.26 7.75
- Clôture Précédente
- 7.55
- Ouverture
- 7.65
- Bid
- 7.17
- Ask
- 7.47
- Plus Bas
- 7.12
- Plus Haut
- 7.65
- Volume
- 52
- Changement quotidien
- -5.03%
- Changement Mensuel
- 0.84%
- Changement à 6 Mois
- 1837.84%
- Changement Annuel
- 954.41%
20 septembre, samedi