通貨 / PARAA
PARAA: Paramount Global - Class A

19.61 USD 0.52 (2.72%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PARAAの今日の為替レートは、2.72%変化しました。日中、通貨は1あたり18.92の安値と20.19の高値で取引されました。

Paramount Global - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.92 20.19
1年のレンジ
18.00 23.93
以前の終値
19.09
始値
19.20
買値
19.61
買値
19.91
安値
18.92
高値
20.19
出来高
464
1日の変化
2.72%
1ヶ月の変化
2.14%
6ヶ月の変化
-13.31%
1年の変化
-10.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K