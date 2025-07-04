货币 / PARAA
PARAA: Paramount Global - Class A
19.61 USD 0.52 (2.72%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PARAA汇率已更改2.72%。当日，交易品种以低点18.92和高点20.19进行交易。
关注Paramount Global - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
PARAA新闻
- Former Paramount chair Shari Redstone named chair of Israel-based production studio Sipur
- Millions Of YouTube TV Subscribers Could Lose Fox Channels Amid Standoff Over Carriage Rates, Rising Streaming Costs - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Fox (NASDAQ:FOX)
- GAMCO sues Redstone for allegedly short-changing Paramount investors in Skydance deal
- Comcast debuts soccer-focused video package ahead of World Cup
- Paramount Global A earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Paramount Global (PARAA) Q2 Earnings Beat Estimates
- Paramount Global stock hits 52-week low at $18.96
- Paramount Stock: The FCC Just Unlocked The Next Chapter (NASDAQ:PARA)
- Paramount's Legacy Business Shrinks Faster Than Streaming Grows (NASDAQ:PARA)
- Wall Street Breakfast Podcast: New Paramount Must Ditch Bias
- Elizabeth Warren Slams Trump Administration's Paramount-Skydance Approval, Calls It 'Wink-Wink Deal' Signaling President Is Open For Business - Paramount Glb (NASDAQ:PARA), Paramount Glb (NASDAQ:PARAA)
- US stock futures inch higher after Wall St rides Alphabet to record highs
- Paramount: Arbitrageurs Pressured As Share Supply Tightens (NASDAQ:PARA)
- Trump says Paramount paid $16 million in settlement over Harris interview
- Trump says received $16 million payment after Paramount lawsuit settlement
- 'Superman' Flies Past $400 Million But Falters Overseas, While 'Jurassic World Rebirth' Charges Toward $650 Million In A Red-Hot Summer Box Office Battle - Apple (NASDAQ:AAPL), Comcast (NASDAQ:CMCSA)
- Netflix Is Still King (undefined:NFLX)
- Elizabeth Warren Asks 'Is This Bribery?' Accuses Trump Of A 'Secret Side Deal' For Millions In Paramount Settlement - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- Paramount Global shareholders approve director slate and incentive plan at annual meeting
- Box office, streaming war heats up after 'Jurassic World Rebirth'
- What Fueled Roblox's 85% Surge In 2025? - Roblox (NYSE:RBLX)
- Deal Dispatch: Trump Gets Paramount To Pay Up, M&A Dips - Juniper Networks Inc Com (NYSE:JNPR), Hewlett Packard (NYSE:HPE)
- Paramount Plus Slashes Prices To $0.99 Per Month For Premium Plan: Get Showtime, NFL Games, Offline Access For Less Than $2 - Paramount Glb (NASDAQ:PARA), Paramount Glb (NASDAQ:PARAA)
- Sundar Pichai Next? Trump's Next Big Tech Payday Could Be From YouTube After Settling Lawsuits With Meta And X: 'Productive Discussions' Underway - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
日范围
18.92 20.19
年范围
18.00 23.93
- 前一天收盘价
- 19.09
- 开盘价
- 19.20
- 卖价
- 19.61
- 买价
- 19.91
- 最低价
- 18.92
- 最高价
- 20.19
- 交易量
- 464
- 日变化
- 2.72%
- 月变化
- 2.14%
- 6个月变化
- -13.31%
- 年变化
- -10.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值