КотировкиРазделы
Валюты / PARAA
Назад в Рынок акций США

PARAA: Paramount Global - Class A

19.61 USD 0.52 (2.72%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PARAA за сегодня изменился на 2.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.92, а максимальная — 20.19.

Следите за динамикой Paramount Global - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PARAA

Дневной диапазон
18.92 20.19
Годовой диапазон
18.00 23.93
Предыдущее закрытие
19.09
Open
19.20
Bid
19.61
Ask
19.91
Low
18.92
High
20.19
Объем
464
Дневное изменение
2.72%
Месячное изменение
2.14%
6-месячное изменение
-13.31%
Годовое изменение
-10.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.