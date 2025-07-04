KurseKategorien
PARAA: Paramount Global - Class A

19.61 USD 0.52 (2.72%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PARAA hat sich für heute um 2.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.92 bis zu einem Hoch von 20.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Paramount Global - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
18.92 20.19
Jahresspanne
18.00 23.93
Vorheriger Schlusskurs
19.09
Eröffnung
19.20
Bid
19.61
Ask
19.91
Tief
18.92
Hoch
20.19
Volumen
464
Tagesänderung
2.72%
Monatsänderung
2.14%
6-Monatsänderung
-13.31%
Jahresänderung
-10.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K