PARAA: Paramount Global - Class A
19.61 USD 0.52 (2.72%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PARAA a changé de 2.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.92 et à un maximum de 20.19.
Suivez la dynamique Paramount Global - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PARAA Nouvelles
- Former Paramount chair Shari Redstone named chair of Israel-based production studio Sipur
- Millions Of YouTube TV Subscribers Could Lose Fox Channels Amid Standoff Over Carriage Rates, Rising Streaming Costs - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Fox (NASDAQ:FOX)
- GAMCO sues Redstone for allegedly short-changing Paramount investors in Skydance deal
- Comcast debuts soccer-focused video package ahead of World Cup
- Paramount Global A earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Paramount Global (PARAA) Q2 Earnings Beat Estimates
- Paramount Global stock hits 52-week low at $18.96
- Paramount Stock: The FCC Just Unlocked The Next Chapter (NASDAQ:PARA)
- Paramount's Legacy Business Shrinks Faster Than Streaming Grows (NASDAQ:PARA)
- Wall Street Breakfast Podcast: New Paramount Must Ditch Bias
- Elizabeth Warren Slams Trump Administration's Paramount-Skydance Approval, Calls It 'Wink-Wink Deal' Signaling President Is Open For Business - Paramount Glb (NASDAQ:PARA), Paramount Glb (NASDAQ:PARAA)
- US stock futures inch higher after Wall St rides Alphabet to record highs
- Paramount: Arbitrageurs Pressured As Share Supply Tightens (NASDAQ:PARA)
- Trump says Paramount paid $16 million in settlement over Harris interview
- Trump says received $16 million payment after Paramount lawsuit settlement
- 'Superman' Flies Past $400 Million But Falters Overseas, While 'Jurassic World Rebirth' Charges Toward $650 Million In A Red-Hot Summer Box Office Battle - Apple (NASDAQ:AAPL), Comcast (NASDAQ:CMCSA)
- Netflix Is Still King (undefined:NFLX)
- Elizabeth Warren Asks 'Is This Bribery?' Accuses Trump Of A 'Secret Side Deal' For Millions In Paramount Settlement - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- Paramount Global shareholders approve director slate and incentive plan at annual meeting
- Box office, streaming war heats up after 'Jurassic World Rebirth'
- What Fueled Roblox's 85% Surge In 2025? - Roblox (NYSE:RBLX)
- Deal Dispatch: Trump Gets Paramount To Pay Up, M&A Dips - Juniper Networks Inc Com (NYSE:JNPR), Hewlett Packard (NYSE:HPE)
- Paramount Plus Slashes Prices To $0.99 Per Month For Premium Plan: Get Showtime, NFL Games, Offline Access For Less Than $2 - Paramount Glb (NASDAQ:PARA), Paramount Glb (NASDAQ:PARAA)
- Sundar Pichai Next? Trump's Next Big Tech Payday Could Be From YouTube After Settling Lawsuits With Meta And X: 'Productive Discussions' Underway - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
Range quotidien
18.92 20.19
Range Annuel
18.00 23.93
- Clôture Précédente
- 19.09
- Ouverture
- 19.20
- Bid
- 19.61
- Ask
- 19.91
- Plus Bas
- 18.92
- Plus Haut
- 20.19
- Volume
- 464
- Changement quotidien
- 2.72%
- Changement Mensuel
- 2.14%
- Changement à 6 Mois
- -13.31%
- Changement Annuel
- -10.86%
20 septembre, samedi