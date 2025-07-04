CotationsSections
Devises / PARAA
Retour à Actions

PARAA: Paramount Global - Class A

19.61 USD 0.52 (2.72%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PARAA a changé de 2.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.92 et à un maximum de 20.19.

Suivez la dynamique Paramount Global - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PARAA Nouvelles

Range quotidien
18.92 20.19
Range Annuel
18.00 23.93
Clôture Précédente
19.09
Ouverture
19.20
Bid
19.61
Ask
19.91
Plus Bas
18.92
Plus Haut
20.19
Volume
464
Changement quotidien
2.72%
Changement Mensuel
2.14%
Changement à 6 Mois
-13.31%
Changement Annuel
-10.86%
20 septembre, samedi