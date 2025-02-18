通貨 / OTTR
OTTR: Otter Tail Corporation
83.97 USD 1.24 (1.50%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OTTRの今日の為替レートは、1.50%変化しました。日中、通貨は1あたり82.59の安値と84.17の高値で取引されました。
Otter Tail Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
82.59 84.17
1年のレンジ
71.66 88.36
- 以前の終値
- 82.73
- 始値
- 82.92
- 買値
- 83.97
- 買値
- 84.27
- 安値
- 82.59
- 高値
- 84.17
- 出来高
- 763
- 1日の変化
- 1.50%
- 1ヶ月の変化
- 0.62%
- 6ヶ月の変化
- 4.64%
- 1年の変化
- 7.70%
