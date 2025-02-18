시세섹션
통화 / OTTR
주식로 돌아가기

OTTR: Otter Tail Corporation

84.16 USD 0.19 (0.23%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

OTTR 환율이 오늘 0.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 83.40이고 고가는 84.72이었습니다.

Otter Tail Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OTTR News

일일 변동 비율
83.40 84.72
년간 변동
71.66 88.36
이전 종가
83.97
시가
84.27
Bid
84.16
Ask
84.46
저가
83.40
고가
84.72
볼륨
987
일일 변동
0.23%
월 변동
0.85%
6개월 변동
4.87%
년간 변동율
7.94%
20 9월, 토요일