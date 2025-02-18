Devises / OTTR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OTTR: Otter Tail Corporation
84.16 USD 0.19 (0.23%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OTTR a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 83.40 et à un maximum de 84.72.
Suivez la dynamique Otter Tail Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OTTR Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Moody’s downgrades Otter Tail Power to Baa1 on financial pressures
- Otter Tail Stock: What Went Wrong, What Comes Next (NASDAQ:OTTR)
- Otter Tail Q2 2025 slides: EPS declines but guidance raised, stock jumps
- Earnings call transcript: Otter Tail Q2 2025 results beat expectations, stock rises
- Otter Tail earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Otter Tail Power seeks rate increase in South Dakota
- MGE Energy (MGEE): This Small Utility Looks Substantially Overvalued
- Unitil Stock: Solid Growth, But Current Valuation Is A Bit High (NYSE:UTL)
- MDU Resources: Powerful Tailwinds, And The Market Knows It (NYSE:MDU)
- TXNM Energy: Profit From Positive Demographics And Data Center Expansion (NYSE:TXNM)
- Otter Tail: Returning To More-Normal Levels Of Manufacturing Profitability (NASDAQ:OTTR)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- Otter Tail Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OTTR)
- Otter Tail Corporation (OTTR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
83.40 84.72
Range Annuel
71.66 88.36
- Clôture Précédente
- 83.97
- Ouverture
- 84.27
- Bid
- 84.16
- Ask
- 84.46
- Plus Bas
- 83.40
- Plus Haut
- 84.72
- Volume
- 987
- Changement quotidien
- 0.23%
- Changement Mensuel
- 0.85%
- Changement à 6 Mois
- 4.87%
- Changement Annuel
- 7.94%
20 septembre, samedi