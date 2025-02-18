КотировкиРазделы
Валюты / OTTR
Назад в Рынок акций США

OTTR: Otter Tail Corporation

83.28 USD 0.15 (0.18%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OTTR за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.00, а максимальная — 84.05.

Следите за динамикой Otter Tail Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
83.00 84.05
Годовой диапазон
71.66 88.36
Предыдущее закрытие
83.43
Open
83.18
Bid
83.28
Ask
83.58
Low
83.00
High
84.05
Объем
628
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
-0.20%
6-месячное изменение
3.78%
Годовое изменение
6.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.