OTTR: Otter Tail Corporation
83.28 USD 0.15 (0.18%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OTTR за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.00, а максимальная — 84.05.
Следите за динамикой Otter Tail Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OTTR
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Moody’s downgrades Otter Tail Power to Baa1 on financial pressures
- Otter Tail Stock: What Went Wrong, What Comes Next (NASDAQ:OTTR)
- Otter Tail Q2 2025 slides: EPS declines but guidance raised, stock jumps
- Earnings call transcript: Otter Tail Q2 2025 results beat expectations, stock rises
- Otter Tail earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Otter Tail Power seeks rate increase in South Dakota
- MGE Energy (MGEE): This Small Utility Looks Substantially Overvalued
- Unitil Stock: Solid Growth, But Current Valuation Is A Bit High (NYSE:UTL)
- MDU Resources: Powerful Tailwinds, And The Market Knows It (NYSE:MDU)
- TXNM Energy: Profit From Positive Demographics And Data Center Expansion (NYSE:TXNM)
- Otter Tail: Returning To More-Normal Levels Of Manufacturing Profitability (NASDAQ:OTTR)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- Otter Tail Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OTTR)
- Otter Tail Corporation (OTTR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
83.00 84.05
Годовой диапазон
71.66 88.36
- Предыдущее закрытие
- 83.43
- Open
- 83.18
- Bid
- 83.28
- Ask
- 83.58
- Low
- 83.00
- High
- 84.05
- Объем
- 628
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- 3.78%
- Годовое изменение
- 6.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.