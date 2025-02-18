Divisas / OTTR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OTTR: Otter Tail Corporation
82.73 USD 0.55 (0.66%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OTTR de hoy ha cambiado un -0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 82.57, mientras que el máximo ha alcanzado 84.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Otter Tail Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OTTR News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Moody’s downgrades Otter Tail Power to Baa1 on financial pressures
- Otter Tail Stock: What Went Wrong, What Comes Next (NASDAQ:OTTR)
- Otter Tail Q2 2025 slides: EPS declines but guidance raised, stock jumps
- Earnings call transcript: Otter Tail Q2 2025 results beat expectations, stock rises
- Otter Tail earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Otter Tail Power seeks rate increase in South Dakota
- MGE Energy (MGEE): This Small Utility Looks Substantially Overvalued
- Unitil Stock: Solid Growth, But Current Valuation Is A Bit High (NYSE:UTL)
- MDU Resources: Powerful Tailwinds, And The Market Knows It (NYSE:MDU)
- TXNM Energy: Profit From Positive Demographics And Data Center Expansion (NYSE:TXNM)
- Otter Tail: Returning To More-Normal Levels Of Manufacturing Profitability (NASDAQ:OTTR)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- Otter Tail Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OTTR)
- Otter Tail Corporation (OTTR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
82.57 84.73
Rango anual
71.66 88.36
- Cierres anteriores
- 83.28
- Open
- 83.67
- Bid
- 82.73
- Ask
- 83.03
- Low
- 82.57
- High
- 84.73
- Volumen
- 459
- Cambio diario
- -0.66%
- Cambio mensual
- -0.86%
- Cambio a 6 meses
- 3.09%
- Cambio anual
- 6.10%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B