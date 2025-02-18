KurseKategorien
OTTR: Otter Tail Corporation

83.97 USD 1.24 (1.50%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OTTR hat sich für heute um 1.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.59 bis zu einem Hoch von 84.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Otter Tail Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
82.59 84.17
Jahresspanne
71.66 88.36
Vorheriger Schlusskurs
82.73
Eröffnung
82.92
Bid
83.97
Ask
84.27
Tief
82.59
Hoch
84.17
Volumen
763
Tagesänderung
1.50%
Monatsänderung
0.62%
6-Monatsänderung
4.64%
Jahresänderung
7.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K