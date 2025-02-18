Währungen / OTTR
OTTR: Otter Tail Corporation
83.97 USD 1.24 (1.50%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OTTR hat sich für heute um 1.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.59 bis zu einem Hoch von 84.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Otter Tail Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OTTR News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Moody’s downgrades Otter Tail Power to Baa1 on financial pressures
- Otter Tail Stock: What Went Wrong, What Comes Next (NASDAQ:OTTR)
- Otter Tail Q2 2025 slides: EPS declines but guidance raised, stock jumps
- Earnings call transcript: Otter Tail Q2 2025 results beat expectations, stock rises
- Otter Tail earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Otter Tail Power seeks rate increase in South Dakota
- MGE Energy (MGEE): This Small Utility Looks Substantially Overvalued
- Unitil Stock: Solid Growth, But Current Valuation Is A Bit High (NYSE:UTL)
- MDU Resources: Powerful Tailwinds, And The Market Knows It (NYSE:MDU)
- TXNM Energy: Profit From Positive Demographics And Data Center Expansion (NYSE:TXNM)
- Otter Tail: Returning To More-Normal Levels Of Manufacturing Profitability (NASDAQ:OTTR)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- Otter Tail Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OTTR)
- Otter Tail Corporation (OTTR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
82.59 84.17
Jahresspanne
71.66 88.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 82.73
- Eröffnung
- 82.92
- Bid
- 83.97
- Ask
- 84.27
- Tief
- 82.59
- Hoch
- 84.17
- Volumen
- 763
- Tagesänderung
- 1.50%
- Monatsänderung
- 0.62%
- 6-Monatsänderung
- 4.64%
- Jahresänderung
- 7.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K